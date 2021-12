Loïc Bessilé a libéré Charleroi de la tête : «Je ne suis pas le plus grand mais...»

Un but qui valait son pesant de points, et qui avait une saveur particulière. «Au Cercle, c’était à l’extérieur. Ici, c’est devant nos propres supporters. Ils sont toujours derrière nous. Cela fait plaisir de pouvoir le leur rendre», déclarait le buteur du soir. Sur ce but, le Togolais a pu compter sur un excellent service d’Adem Zorgane. « Le coach nous avait demandé d’être présents dans la surface. Il nous avait dit également de recouper les trajectoires, car Ostende défendait en zone. Le ballon d’Adem était très bon. Il fallait donc être dans la bonne zone. Ensuite, je n’avais donc plus qu’à le recouper. Avec mon mètre 83, je ne suis peut-être pas le plus grand. Mais il ne faut pas nécessairement être grand pour inscrire un but de la tête! »