Edward Still: «On ne peut pas parler foot après un match pareil»

« On ne peut pas parler foot après un match pareil », disait Edward Still, heureux finalement que ses hommes ne se soient pas blessés sérieusement dans de telles conditions, même si Ilaimaharitra a dû quitter le terrain prématurément. « Il est encore trop tôt pour savoir ce qu’il a », ajoutait Still.

Quant au match, le T1 s’est montré satisfait au vu des circonstances de jeu : « On savait que ça se jouerait sur l’équipe qui parviendrait le mieux à s’adapter aux conditions et je pense qu’on l’a bien fait », a conclu le Carolo.