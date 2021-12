Eva De Bleeker, secrétaire d’État au Budget: «Un saut d’index n’est pas à l’ordre du jour»

Pour la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs du gouvernement De Croo, Eva De Bleeker (Open VLD), « un saut d’index n’est pas à l’ordre du jour ».

Dans un entretien à La Libre Belgique, la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs du gouvernement De Croo n’a pas exclu un éventuel saut d’index. Questionnée sur la vague d’inflation, le danger pour la compétitivité qui inquiète les fédérations patronales et un potentiel saut d’index, Eva De Bleeker (Open VLD) s’est montrée prudente.

« La question n’est pas sur la table, parce que nous partons du principe que l’inflation, même en hausse en moyenne, va redescendre l’an prochain, notamment avec le recul des prix de l’énergie dès le mois de mars. Pour le budget de l’État, l’indexation des salaires n’est pas un problème, car la dépense est compensée par des recettes quasi équivalentes, a encore répété la Cour des comptes dans son dernier audit sur le budget. Pour les entreprises, c’est plus compliqué, mais une partie de la hausse des prix sera répercutée sur les consommateurs. Il est assez normal que les salaires s’adaptent au coût de la vie. On a de notre côté pris des mesures en octobre pour les personnes les plus précarisées, pour faire face à cette envolée des prix de l’énergie. Il ne faut rien exclure, mais pour l’instant cette question d’un saut d’index n’est pas à l’ordre du jour. »