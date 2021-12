Marc Van Ranst fera don à l’Unicef des indemnités versées à la suite de son procès gagné

Le virologue belge Marc Van Ranst fera don à l’Unicef de l’argent versé à titre d’indemnisation après le procès intenté à son encontre par le Néerlandais Willem Engel, a-t-il annoncé vendredi soir sur Twitter.

Le tribunal correctionnel de Malines a acquitté jeudi Marc Van Ranst dans le procès pour lequel il comparaissait pour diffamation à la demande de Willem Engel, un Néerlandais connu pour son scepticisme envers le coronavirus et les vaccins anti-Covid. Ce dernier avait attaqué le virologue belge en justice pour des propos tenus sur Twitter et dans la presse qualifiant le Néerlandais d’escroc, de négationniste du virus et d’extrémiste.