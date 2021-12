Le duel Verstappen-Hamilton vu par Emerson Fittipaldi: «Restez calmes, c’est ici que se joue l’histoire»

Dimanche, c’est à égalité que les pilotes Red Bull et Mercedes aborderont le Grand Prix d’Abu Dhabi, la dernière course qui décidera du vainqueur du Championnat du monde de Formule 1. Le seul précédent similaire remonte à 1974, l’année qui a vu s’affronter le pilote brésilien Emerson Fittipaldi et le pilote suisse Clay Regazzoni en finale.

La nuit précédant la finale du Championnat du monde de 1974 « fut particulièrement tourmentée ». Tout comme la journée du lendemain : « La plus stressante et la plus difficile de toute ma carrière. » Le 6 octobre, à Watkins Glen, dans l’État de New York, Emerson Fittipaldi abordait la dernière course de l’année avec les mêmes points que Clay Regazzoni (52), tout comme Max Verstappen et Lewis Hamilton cette année à Abu Dhabi (369,5). En plus de 70 saisons de Formule 1, c’est seulement la deuxième fois que des pilotes se retrouvent à égalité avant la grande finale. Avec sa McLaren, le pilote brésilien, aujourd’hui âgé de 74 ans, devançait le pilote suisse et sa Ferrari en termes de courses gagnées (3 contre 1), tout comme le Néerlandais de l’écurie Red Bull compte aujourd’hui à son actif un succès de plus que le Britannique de l’écurie Mercedes (9 contre 8). Dimanche, Emerson Fittipaldi sera présent dans le paddock.