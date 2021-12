Fermeture de Logistics Nivelles - Les travailleurs de Logistics Nivelles sensibilisent les clients de Carrefour à leur sort

"Carrefour est l'unique client de Logistics Nivelles. Et, derrière cette fermeture d'une violence inouïe, tant sur la forme que sur le fond, le groupe français de la grande distribution a une grande responsabilité. La fermeture du dépôt nivellois découle d'une stratégie délibérée de Carrefour, qui y voit un intérêt financier à délocaliser tout son approvisionnement en Flandre, aux dépens des conditions de travail de tous les travailleurs du secteur", indique le tract élaboré par les syndicats.

Ils veulent aussi faire passer un message à propos des problèmes d'approvisionnement des rayons qui se profilent pour la fin de l'année. "Ce ne sera pas de la faute des syndicats ou des travailleurs, mais à cause de l'attitude de Kuehne + Nagel, qui n'est que le bras armé de Carrefour dans ce dossier. La direction refuse pour l'instant de nous dire si les négociations sur le sort des travailleurs qui vont être licenciés auront comme base un plan social déjà appliqué sur le site en 2016. Dès qu'on a cette réponse, on reprend le travail normalement. Mais on ne l'obtient pas, c'est absurde", indique le permanent CNE Didier Lebbe.