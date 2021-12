Open d’Australie: pas vacciné, Herbert ne participera pas au Grand Chelem

Le joueur de tennis français Pierre-Hugues Herbert sera absent de l’Open d’Australie le mois prochain. Herbert, 30 ans, l’un des meilleurs joueurs de double au monde, n’a pas été vacciné contre le coronavirus. Il n’est donc pas autorisé à participer au premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

« Je ne suis pas vacciné, il ne m’est donc pas possible de voyager en Australie », a déclaré Herbert au journal français L’Alsace. « C’est un choix personnel de ne pas me faire vacciner. Je ne sais pas combien de temps je pourrai le faire. Je ne peux pas continuer, combien de temps je peux être un joueur de tennis sans vaccin ? Non seulement je ne peux pas entrer en Australie, mais aussi aux États-Unis et en Autriche. C’est un sujet complexe. »