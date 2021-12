Ski alpin: le Belge Sam Maes tombe de haut à Val-d’Isère

L’Anversois, parti avec le dossard 35, a cependant dû se contenter d’une modeste 43e place synonyme d’élimination lors de la première manche, à 3 sec 88 du meilleur temps du Suisse Marco Odermatt, qui a devancé le Français Alexis Pinturault et le Croate Filip Zubcic, respectivement de 32 et 33 centièmes.

Fort de sa 2e place conquise il y a neuf jours dans le slalom géant de Coupe d’Europe à Zinal, dans le Valais suisse, Sam Maes avait débarqué avec une grosse envie et énormément d’ambition, ce week-end, à Val-d’Isère pour la première manche de Coupe du monde de slalom géant. Une manche disputée, il faut le dire, dans des conditions difficiles sur une piste déjà très compliquée, sur laquelle les organisateurs avaient travaillé une bonne partie de la nuit, avec un ciel couvert et une visibilité qui en était affectée.

« C’est une très grosse déception », a admis Maes, qui est resté longtemps prostré après l’arrivée. « J’avais clairement attendu autre chose. Terminer 43e, c’est mauvais. Il faut que je continue à travailler pour être meilleur dans les semaines à venir. »

Son début de parcours avait pourtant été encourageant, mais, comme il l’a précisé, à la suite d’une faute, « mes forces m’ont lâché, j’ai perdu mon rythme et je n’ai plus trop osé. C’est quelque chose qui ne peut pas arriver. Tout le monde fait des fautes surtout quand les conditions sont aussi difficiles, mais il faut pouvoir se reprendre et continuer et je ne l’ai pas fait. Je n’ai plus attaqué… »

La face de Bellevarde est décidément maudite pour Sam Maes. Il y a deux ans, le slalom géant qu’il devait y disputer, avait été annulé en raison des mauvaises conditions climatiques.