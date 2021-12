La lire a perdu environ 30% de sa valeur par rapport au dollar américain depuis fin octobre. La banque centrale turque a abaissé à plusieurs reprises le taux d'intérêt, alors que lorsque l'inflation est élevée, il est d'usage de rendre les emprunts plus coûteux. Mais le président Recep Tayyip Erdogan ne croit pas à cette logique économique et impose ses vues à la banque centrale.

Le fait que la monnaie nationale perde de la valeur est dangereux pour la Turquie, écrit S&P Global. Une grande partie des dettes du pays sont dues par à des créanciers étrangers, et il devient de plus en plus coûteux de les rembourser lorsque la lire est faible. S&P maintient la note de la Turquie à B+ pour le moment, ce qui signifie que les prêteurs sont exposés à un risque assez important.