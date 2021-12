F1: Verstappen partira en pole devant Hamilton pour le titre de champion du monde à Abou Dhabi

Max Verstappen (Red Bull) a signé samedi la pole position lors des qualifications du Grand Prix d’Abou Dhabi de Formule 1, 22e et dernière manche du championnat du monde. Le Néerlandais a bouclé les 5.281 km du circuit de Yas Marina en 1 : 22.109, devançant son rival pour le titre Lewis Hamilton de 371 millièmes.

Le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) partiront de la deuxième ligne alors que l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) ont terminé 5e et 6e des qualifications.