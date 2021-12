Tennis: Greet Minnen en finale du double du WTA Angers

Associée à la Slovaque Tereza Mihalikova, la Campinoise s’est imposée en trois sets (6-4, 4-6, 10/4) contre la Géorgienne Oksana Kalashnikova et la Russe Alexandra Panova.

Greet Minnen s’est qualifiée pour la finale du double au tournoi de tennis WTA 125 d’Angers, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, samedi en France.

Minnen et Mihalikova défieront en finale la Roumaine Monica Niculescu et la Russe Vera Zvonareva, tombeuses en deux sets (6-3, 7-5) de la Belge Kimberley Zimmermann et de la Norvégienne Ulrikke Eikeri en début de journée.