Ethias Cross: Wout van Aert s’impose facilement à Essen

A noter que Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) a abandonné. Touché à la cheville, il n’a pas pu tenir la distance sur un tracé où les coureurs ont souvent dû courir.

Chez les dames, Zoe Bäckstedt (Torman-Acrog) s’est imposée après un long solo amorcé dès le premier tour. La Britannique de 17 ans, championne du monde juniors, s’est imposée avec 1 : 04 d’avance sur Laura Verdonschot et 1 : 36 sur sa compatriote Anna Kay. Fauve Bastiaenssen et Jana Dobbelaere ont complété le top 5 d’une course orpheline de la plupart des ténors, qui sont présentes en Italie pour la manche de Coupe du monde de Val di Sole ou en stage.

Le Néerlandais David Haverdings a remporté la course juniors devant Aaron Dockx et Yordi Corsus.