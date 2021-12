Serie A: comme Cristiano Ronaldo et Luca Toni, Dusan Vlahovic affole les compteurs en Italie

L’attaquant de la Fiorentina est le troisième joueur de l’histoire du championnat italien a marqué plus de 30 buts sur une année civile.

Dusan Vlahovic, auteur d’un doublé samedi contre Salernitana (4-0), réalise une saison brillante en Serie A. L’attaquant de la Fiorentina est actuellement le meilleur buteur de la compétition avec 15 buts. Mais c’est prenant un peu plus de recul, en analysant son année 2021, que l’on peut pleinement prendre conscience des performances exceptionnelles du Serbe : samedi, il est devenu le troisième joueur de l’histoire du championnat italien à dépasser la barre des 30 buts sur une année complète.

L’ancien attaquant du Partizan, qui compte désormais 32 buts à son compteur annuel, a même dépassé la légende de la Squadra Azzurra, Luca Toni (31 buts), dans ce registre. Plus qu’un et il égalera le record d’un certain Cristiano Ronaldo, auteur de 33 buts avec la Juventus en 2020.