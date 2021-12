Bundesliga: le Bayern s’impose contre Mayence (2-1) après avoir été mené (vidéos)

Le club bavarois compte désormais six points d’avance sur Dortmund dans le championnat allemand.

Le Bayern Munich a dû s’employer pour venir à bout de Mayence. Après un goal inaugural signé Onisiwo (22e), les Bavarois ont inscrit deux goals dans le second acte, via Kingsley Coman (53e) et Jamal Musiala (74e), afin d’empocher les trois points.