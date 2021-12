Avec Thomas Meunier titulaire et Thorgan Hazard monté au jeu, le Borussia Dortmund concède le nul à Bochum (vidéo)

Le Borussia Dortmund fait la mauvaise opération du week-end. L’équipe entraînée par Marco Rose a obtenu un point de son déplacement à Bochum. Au classement, le Bayern s’envole.

C’est Sebastian Polter qui a ouvert le score pour Bochum sur pénalty avant que Julian Brandt n’égalise à la 85ème minute sur une passe décisive d’Erling Haaland. Thomas Meunier était titulaire et a joué toute la rencontre. Thorgan Hazard est monté en cours de jeu et a disputé un peu plus de 20 minutes.