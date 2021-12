Marie Darah remporte le championnat d’Europe de slam poésie

Marie Darah, déjà champion.ne de slam a remporté le championnat d’Europe organisé à Bruxelles et représentera la Belgique aux championnats mondiaux en septembre 2022.

Beaucoup de personnes avaient fait le chemin ce vendredi 10 septembre pour venir voir s’affronter les slammeurs venus de partout en Europe. Les performances, souvent faites en ligne, ont eu pour vocation cette année d’avoir un regard poétique sur le monde. Les candidats ont en effet parler de leur combat personnel et du combat qu’est la vie.

Marie Darah a quant à ielle présenté son texte « Bravo » qui traite de son addiction et de l’arrêt de celle-ci. Ielle explique dans ce texte que le plus difficile n’est pas d’arrêter mais bien d’apprendre à vivre avec tous les traumas sans pouvoir s’aider de « substances ». Ielle a donc évoqué plusieurs sujets importants à ses yeux, tels que le racisme, le viol, la drogue et l’alcool.