GP d’Abou Dhabi: Toto Wolff, patron de Mercedes: «Nous partons avec un désavantage»

La bataille fait rage entre Mercedes et RedBull.

Toto Wolff, patron de l’écurie Mercedes, a avoué à l’issue des qualifications du GP d’Abou Dhabi, dernière manche d’une passionnante saison de Formule 1, que son poulain Lewis Hamilton allait être désavantagé au départ de la course, dimanche sur le coup de 14 heures en Belgique.

Le Britannique entamera la course avec des pneus medium, théoriquement plus lents que les tendres du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), auteur de la pole position et à égalité avec Hamilton au championnat du monde.