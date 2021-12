Décès de l’Espagnol Manolo Santana, quadruple lauréat en Grand Chelem

L’ancien champion de tennis Manuel « Manolo » Santana est décédé samedi à l’âge de 83 ans, ont annoncé dans un communiqué les organisateurs du Masters 1000 de Madrid, tournoi dont il était président d’honneur. L’Espagnol a remporté pas moins de 74 tournois dans sa carrière, dont 58 en tant qu’amateur, entre 1958 et 1971. Il compte quatre victoires en simple en Grand Chelem : deux à Roland-Garros (1961 et 1964), un à l’US Open (1965) et un Wimbledon (1966). Il a aussi gagné le double à Roland-Garros avec l’Australien Roy Emerson en 1963.

Il a aussi été capitaine de l’équipe d’Espagne en Coupe Davis entre 1980 et 1985, puis entre 1995 et 1999.

« Merci mille fois pour ce que tu as fait pour notre pays et pour avoir ouvert la voie à tant de personnes. Tu as toujours été une référence, un ami et une personne très proche de tous. Tu nous manqueras, Manolo, tu seras à jamais unique et spécial. (…) On ne t’oubliera jamais », a réagi sur Twitter le Majorquin.