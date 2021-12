Formule 1: Lewis Hamilton voulait-il vraiment la pole position à Abou Dhabi ?

Chez Lewis Hamilton, un petit sourire vaut parfois bien plus qu’un long discours. Mais s’il y ajoute quelques mots, c’est encore mieux ! «En partant 2e, j’aurai au moins l’avantage de voir exactement où est Max, et ce qu’il fait. Ensuite, je mènerai ma course en fonction de cela…», disait-il après avoir vu son grand rival pour le titre lui coller une demi-seconde à l’occasion de la dernière qualification de l’année, ce qui n’est pas mince. Et a surtout une importance encore plus grande quand on se trouve à quelques heures du Grand Prix le plus important de l’année, à l’issue duquel Hamilton entrera encore un peu plus dans la légende en coiffant une huitième couronne, ou Max Verstappen enfin dans la cour des grands à la faveur de ce premier sacre, conquis à 24 ans.