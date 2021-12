D1A: Anderlecht s’est baladé à Seraing (0-5) Kouamé, Refaelov, Zirkzee, Ait El-Hadj et Raman sont les buteurs bruxellois de la soirée.

Onze jours après leur duel des huitièmes de finale qui s’était conclu sur une qualification difficile 3-4 aux tirs au but d’Anderlecht qui fut mené 3-1, Seraing et le Sporting bruxellois se retrouvaient samedi soir au stade du Pairay, en match de la 18e journée de Jupiler Pro League. Anderlecht n’a pas tremblé cette fois et s’est imposé 0-5 au terme d’une rencontre maîtrise de bout en bout où l’efficacité offensive a été au rendez-vous. Ce huitième succès des hommes de Vincent Kompany, le troisième consécutif, les assure de la 5e place au classement avec 31 points. Seraing reste, avec ses 19 points, quinzième. Les temps forts du match 7e : Zirkzee tente un tir de 30 mètres, mais le ballon passe au-dessus des cages de Dietsch.

16e : BUT ! Murillo frappe en première intention sur un centre d’Olsson mais son tir est repoussé. Kouamé a bien suivi pour tromper Dietsch. 18e : BUT ! Gomez centre fort au premier poteau pour Refaelov qui dévie et fait le break pour les Mauves. 37e : la frappe enroulée de Zirkzee, alors que Dietsch venait d’intervenir devant Kouamé, manque le cadre de quelques centimètres. 44e : BUT ! Cette fois-ci, Zirkzee ne manque pas l’occasion de marquer et de faire 0-3. Face à trois défenseurs, il parvient à enrouler et à trouver la lucarne de Dietsch, complètement battu. 47e : LA BARRE ! Murillo déborde et trouve Refaelov qui touche le cadre de Dietsch après une belle frappe enroulée. 72e : BUT ! Raman trouve Ait El-Hadj dans la surface, l tente une volée magnifique qui fait mouche, ça fait 0-4 pour Anderlecht. 80e : Mouandilmadji tente sa chance mais Van Crombrugge capte sans problème.