Seraing coule contre Anderlecht (0-5): et dire que les Mauves n’ont même pas forcé…

Une classe de différence. Pour ne pas dire 5, comme au marquoir. Balayé par des visiteurs plus consistants dans tous les domaines, Seraing a mordu la poussière. Sans qu’Anderlecht ne soit obligé de forcer son talent. Récit d’une victoire trop facile.

Deux minutes pour décider d’une rencontre. Ou plutôt confirmer les contours qu’elle avait dessinés dès le coup d’envoi. Avec des Anderlechtois maîtres de leur sujet, et plus conquérants que leurs hôtes. Timoré, Seraing a d’abord pensé à défendre, une approche qui ne lui correspond pas. Pas du tout même. Et quand un groupe évolue contre-nature, il se paralyse. Un constat pleinement senti lors d’un premier acte indigne d’une formation de première division.