D1B: Mouscron renverse Lommel (2-1) et grimpe à la cinquième place

Le duel entre les 7e et 6e classés de 1B Pro League, à savoir entre Mouscron et Lommel, tous deux nantis de quinze points avant leur duel, était très important dans l’optique de la course au maintien. L’Excel a pu se relancer, après son coup d’arrêt à Westerlo dimanche dernier (défaite 4-3). Il s’est imposé 2-1. Un cinquième succès en six matchs qui confirme le redressement des Mouscronnois et leur permet de monter à la 5e place du classement avec 18 points. Lommel se retrouve 7e avec 15 unités.

Lommel a connu une bonne entame avec un but tombé dès la 9e minute des oeuvres de Arzani sur un assist de Thordarsson et a ensuite réussi à préserver son avance pendant près d’une heure.