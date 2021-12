MLS: New York City FC remporte le championnat américain face à Portland

Les New-Yorkais ont été poussés jusqu’aux tirs au but.

Le New York City FC a remporté samedi le championnat de la Ligue nord-américaine de football (Major League Soccer - MLS) pour la première fois de son histoire, en battant les Portland Timbers aux tirs aux buts (1-1, 4-2).

Mais Felipe Mora parvenait in extremis à retourner la situation en marquant pour les Timbers à quelques secondes du coup de sifflet final. Malgré les protestations furieuses des new-yorkais, qui réclamaient le hors-jeu, le but était confirmé par l’arbitre et forçait une prolongation, laquelle s’achevait sur le même score de 1-1.

L’équipe de la Grosse pomme s’imposait finalement 4-2 dans les tirs aux buts, son gardien Sean Johnson parvenant à bloquer deux penalties et offrant à Alex Callens l’honneur d’inscrire le but de la victoire.