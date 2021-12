Formule 1: comment suivre le GP d’Abou Dhabi qui s’annonce historique ? (horaire et TV)

On connaîtra ce dimanche le champion du monde, soit Max Verstappen, soit Lewis Hamilton.

Après 1974, c’est la deuxième fois dans l’histoire de la F1 que deux pilotes sont à égalité de points avant le dernier Grand Prix. Si Verstappen et Hamilton sont toujours à égalité après ce dernier Grand Prix, le Néerlandais sera sacré car il a remporté plus de courses (9) qu’Hamilton (8).

Qu’importe son issue, le Grand Prix d’Abou Dhabi de ce dimanche entrera dans l’histoire. Qui de Verstappen ou Lewis Hamilton va être sacré champion ? Pour le Hollandais de 24 ans, ce serait une première. Pour le Britannique de 36 ans, c’est l’occasion de décrocher un huitième sacre et dépasser ainsi Michael Schumacher dans les livres de records.

Comment faire pour ne pas rater l’événement ? Soyez devant Tipik dès 13h30 pour le Warm Up avant le grand départ de la course à 14h. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’allumer la télévision, la course sera évidemment retransmise sur la plateforme Auvio.