Vincent Kompany après le succès d’Anderlecht à Seraing: «Ce qui nous arrive n’est pas dû au hasard»

En battant facilement Seraing samedi soir au Pairay (0-5), Anderlecht a décroché une troisième victoire consécutive en championnat qui lui permet de suivre le rythme de Charleroi dans la course au Top 4. Pour Vincent Kompany, ce qui arrive à son équipe est le fruit d’un travail de longue haleine. « Pour moi le plus important, c’est qu’ils gardent ce sentiment de « la gagne » mais tout cela n’arrive pas par hasard. Derrière, il y a du travail et une équipe qui commence à se connaître. »

Alors qu’il avait été bousculé en Coupe sur ce même terrain, le club bruxellois a cette fois-ci déroulé son jeu sans trop de problèmes. « On a bien abordé le match et le rendez-vous en Coupe nous avait bien préparés », estime le coach des Mauves. « Nous n’avons pas été surpris par les conditions de jeu- le terrain, la météo, le