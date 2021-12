Kimi Räikkönen va disputer son dernier GP à Abou Dhabi: revivez les meilleurs moments de sa carrière en vidéos

Le pilote finlandais, qui aura pris part à 19 saisons en F1, dispute son 350e et dernier Grand Prix ce dimanche.

La bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Abou Dhabi ne doit pas occulter l’autre grand moment de ce dimanche en Formule 1. Après 19 belles saisons, Kimi Räikkonen tire sa révérence. Le pilote finlandais (42 ans) dispute aux Emirats sont 350e et dernier Grand Prix. Il avait fait ses débuts en Australie en 2001.

Räikkönen a remporté 21 GP, dont quatre en Belgique (2004, 2005, 2007 et 2009), et monté 1à3 fois sur un podium et a bien sûr été sacré champion du monde en 2007 sous les couleurs de Ferrari. En tout, il aura connu cinq équipes différentes (McLaren, Ferrari, Lotus, Sauber, Alfa Romeo).