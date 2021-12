Coupe d’Arabie: l’Algérie en demies, Belaili marque l’un des buts de l’année face au Maroc (vidéo)

L’attaquant algérien a inscrit un but de plus de 40 mètres en prolongation.

Les Pharaons ont émergé en prolongation 3-1 face à la Jordanie qui avait pris l’avance au marquoir à la 12e minute par Alnaimat. Hamdy avait égalisé juste avant le repos (45e+1). Les Egyptiens ont assuré leur qualification via Refaat (100e) et Dawoud (119e).

Le dernier carré de la 10e édition de la Coupe d’Arabie de football disputée depuis le 30 novembre au Qatar est connu. Samedi, l’Egypte et l’Algérie ont rejoint la Tunisie et le Qatar en demi-finales.

C’est aux tirs au but - qu’ils ont remportés 3-5 - que les Algériens ont arraché leur billet pour les demies. Ils ont pris l’avance par Brahimi (62e, 0-1) dans le temps réglementaire, puis en prolongation via un but extraordinaire de Belaili (102e, 1-2) mais à chaque fois le Maroc est revenu d’abord par Nahiri (64e, 1-1) ensuite grâce à Benoun (111e, 2-2). Alors que les Algériens ont converti tous leurs tirs au but, El Berkaoui a manqué le 4e tir marocain et précipité l’élimination marocaine devenu effective avec le tir réussi de Tougai..

(le but de Belaili après 55 secondes dans la vidéo)

Vendredi, la Tunisie a battu Oman 2-1 et le Qatar s’est défait des Émirats arabes unis 5-0 dans les deux premiers quarts de finale.

En demi-finales, jouées le mercredi 15 décembre, la Tunisie rencontrera l’Egypte au stade 974 de Doha. Le Qatar sera opposé à l’Algérie au stade d’Al-Thumama de Doha.

Le tournoi est organisé pour la première fois sous l’égide de la FIFA. Il réunit seize équipes est l’occasion d’une grande répétition avant la Coupe du monde 2022 qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre dans l’Émirat.