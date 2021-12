Coupe du monde de ski alpin: Armand Marchant qualifié pour la seconde manche du slalom de Val d’Isère

Le Français Clément Noel s’est montré le plus rapide de cette première manche.

« C’est sûr que ce matin, et même hier soir, j’avais un peu de pression », reconnaît le Belge. « C’est un premier rendez-vous., donc tout le monde se regarde. Ce n’est pas évident et c’est une piste où il faut avoir de bonnes sensations. »

Armand Marchant disputera bien, à 13 h, la deuxième manche du slalom de Val-d’Isère réservé aux 30 premiers de la première. Pour son entrée en lice en Coupe du monde de la spécialité, parti avec le dossard 28, il a fini 19e à 1 sec 60 du Français Clément Noël, vainqueur du premier « run » en 44.51 devant l’Italien Alex Vinatzer (+0.12) et le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag (+0.17). Une première manche bien serrée puisque les 20 premiers se tiennent en 1 sec 65…

Marchant a commis une petite faute d’emblée dans cette course disputée dans des conditions idéales sous un grand ciel bleu, mais a pu se rattraper par la suite. « Cette première manche n’a pas été évidente », explique-t-il. « Je suis parti un peu à l’envers, c’était assez rock’nroll, puis j’ai retrouvé le rythme sur quelques portes et j’ai pas mal fini, mais ça a été assez compliqué en général. Heureusement, je ne suis pas trop mal placé pour la deuxième manche et j’aurai à cœur de la courir bout à bout. »