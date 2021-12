En Palestine, petites élections, grand enjeu

Ces élections n’ont bien failli jamais se tenir. Après l’annulation en mai dernier de législatives promises depuis 15 ans, Mahmoud Abbas avait une fois de plus enragé le Hamas et déçu une partie de la communauté internationale. La présidence avait en outre procédé à la dissolution des conseils municipaux. Premier échelon institutionnel du pays, ces conseils sont populaires et indispensables dans la vie quotidienne, notamment pour l’attribution des permis de construire ou la distribution d’eau et d’électricité. Ce sont les uniques élections à animer le territoire occupé.