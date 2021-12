Trois cadeaux geek à mettre sous le sapin

1

La console

Puisque les consoles de nouvelle génération sont encore très largement introuvables, pourquoi ne pas envisager la console de Nintendo ? Pour les amateurs de jeux vidéo, la Nintendo Switch s’est en effet rapidement imposée comme une incontournable. Certes, la console portable qui se branche sur la télé de Nintendo est loin de rivaliser avec les PlayStation, XBOX et PC en termes de puissance. Mais pour jouer à la pléthore de jeux indépendants, la petite console est plus que capable. En outre, c’est la seule machine sur laquelle on peut profiter des productions Nintendo souvent particulièrement adaptées aux plus jeunes joueurs.