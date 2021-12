Selim Amallah réagit aux accusations de propos racistes envers Abdoulaye Seck lors de Antwerp-Standard: «Je ne vais même pas répondre à ça»

Le Standard s’est imposé 2-3 à l’Antwerp dimanche lors de la 18e journée de D1A. Les Liégeois, en supériorité numérique, étaient menés 2-1 mais Mehdi Carcela et Jackson Muleka ont marqué dans les derniers instants pour remporter les trois points.

Mené au score par le Great Old à quelques minutes du terme, le Standard est parvenu à arracher les trois points dans les derniers instants de la rencontre, grâce à des réalisations de Mehdi Carcela et Jackson Muleka. Trois points qui font un bien fou aux Liégeois, et qui leur permettent de se donner un peu d’air dans le bas de classement.

« C’est sûr, ça va nous faire du bien dans la tête », sourit Selim Amallah. « Cela dit, on ne va retenir que la victoire aujourd’hui. Il y a énormément de choses à rectifier après notre prestation. Quand tu joues à onze contre dix, tu dois savoir gérer le match, ce que l’on n’a pas su faire. Cela nous montre qu’il nous reste pas mal de travail à effectuer… »