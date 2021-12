GP d’Abou Dhabi: les images de la victoire de Max Verstappen, sacré champion du monde

Hamilton semblait pourtant avoir gagné la course mais Nicholas Latifi (Williams) a percuté le mur au 53e des 58 tours, obligeant la voiture de sécurité à sortir. La piste dégagée, la voiture s’est retirée pour le dernier tour et ’Mad Max’, profitant de pneus moins usés que Lewis Hamilton, a dépassé le septuple champion du monde pour décrocher, à 24 ans, son premier titre.

Max Verstappen (Red Bull) a décroché dimanche le premier titre de champion du monde de Formule 1 de sa carrière. Le Néerlandais, profitant de l’entrée de la safety car à quelques tours de la fin, a dépassé le Britannique Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi, 22e et dernier rendez-vous de la saison.

« C’est incroyable, je me suis battu durant toute la course. Je ne sais pas quoi dire », a dit Verstappen à l’issue de la course. « J’ai enfin eu un peu de chance aujourd’hui. »