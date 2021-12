Mehdi Carcela relativise sur les incidents survenus lors de Antwerp-Standard: «Ce n’est pas la fin du monde non plus...» Le Standard s’est imposé 2-3 à l’Antwerp dimanche lors de la 18e journée de D1A. Les Liégeois, en supériorité numérique, étaient menés 2-1 mais Mehdi Carcela et Jackson Muleka ont marqué dans les derniers instants pour remporter les trois points.

Belga

Par Alexandre Cuitte Publié le 12/12/2021 à 16:29 Temps de lecture: 2 min

Mené au score par le Great Old à quelques minutes du terme, le Standard est parvenu à arracher les trois points dans les derniers instants de la rencontre, grâce à des réalisations de Mehdi Carcela et Jackson Muleka. Trois points qui font un bien fou aux Liégeois, et qui leur permettent de se donner un peu d’air dans le bas de classement. Durant quelques minutes, Mehdi Carcela a donc eu le statut de héros de la rencontre dans le coeur des supporters des Rouches, grâce à son but, qui a permis au matricule 16 de recoller au score. Avant que Muleka ne lui vole ce statut, en arrachant la victoire pour les hommes de Luka Elsner...

« On s’est fait peur quand même », réagit l’ailier marocain. « On a été arracher la victoire à l’extérieur, ce qui n’est jamais évident. Mais, aujourd’hui, je pense qu’on ne va retenir que la victoire. Quand on est dans une mauvaise spirale, il est toujours difficile de faire pencher la chance de son côté. C’est donc très important de prendre les trois points d’une telle manière. »