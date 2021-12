Sortie du nucléaire: Engie espère obtenir rapidement un permis pour la centrale Vilvorde

Engie introduira une nouvelle demande de permis pour le projet de centrale au gaz de Vilvorde et espère l’obtenir rapidement, a expliqué dimanche le CEO de l’entreprise pour la Belgique, Thierry Saegeman. De nouveaux éléments seront soumis, en particulier des émissions d’ammoniac revues à la baisse.

La ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-Va), a refusé le permis de cette centrale retenue dans le cadre des enchères du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) au motif de la pollution qu’elle provoquerait.

« Nous allons introduire une nouvelle demande de permis, avec un engagement pour une émission d’ammoniac plus faible. C’est une question de semaines », a dit M. Saegeman interrogé sur le plateau de l’émission « De Zevende Dag » de la VRT-télévision (Eén).

Le patron de l’entreprise s’est montré optimiste sur le temps qu’il restait pour construire cette installation. « On construit une centrale au gaz en trois ans. Nous espérons que la nouvelle demande pourra être traitée rapidement. Selon nous, c’est possible. Tous les éléments sont connus et toutes les administrations ont déjà vu le dossier deux fois », a-t-il expliqué.