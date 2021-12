Double réclamation de Mercedes après le sacre de Max Verstappen à Abou Dhabi

Mercedes a déposé deux réclamations portant sur la manière dont s’est déroulée la période de voiture de sécurité en fin de course, qui a permis à Verstappen de prendre le meilleur sur Hamilton dans le dernier tour.

L’écurie de Formule 1 Mercedes, dont le pilote britannique Lewis Hamilton a perdu le titre mondial face au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) au terme du Grand Prix d’Abou Dhabi dimanche, a contesté officiellement le résultat de la course.

Mercedes a déposé deux réclamations portant sur la manière dont s’est terminée la période de voiture de sécurité en fin de GP, qui a permis à Verstappen de prendre le meilleur sur Hamilton dans la dernière boucle et de remporter la course et le titre.