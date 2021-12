Karl Lagerfeld crée l’exploit depuis l’au-delà

Il y avait les œuvres d’art, tableaux, sculptures, les meubles anciens, les pièces de design, la vaisselle, les Rolls Royce, les costumes Dior, Margiela, Saint Laurent, un Jeff Koons, le grattoir de Choupette…

Une première partie du patrimoine de Karl Lagerfeld, disparu en février 2019, était mise en vente en salle et en ligne les 3, 4, 5 et 6 décembre par la maison d’enchères Sotheby’s à Monaco. Estimé entre deux et trois millions d’euros, ce petit bout de l’héritage de l’ancien directeur artistique des maisons Chanel et Fendi, mécène et collectionneur insatiable, a dépassé toutes les attentes en atteignant les 12 millions d’euros.