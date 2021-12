«Une mauvaise gestion de M. Visser»: notre consultant Stéphane Bréda très critique envers l’arbitrage de Antwerp-Standard

Stéphane Bréda, notre consultant arbitrage, dissèque les moments chauds du match :

La fin de 1re mi-temps : « On ne voit pas tout de la bagarre mais Lawrence Visser n’a d’autre choix que d’exclure Seck, que personne ne parvient à calmer. Les Anversois parlent de propos racistes d’Amallah à son égard, le Standardman dément mais, selon Vincenzo Ciuro, le match delegate aurait bien entendu ces propos-là, ce qu’il consignera forcément dans son rapport. Pour moi, il est clair que Lawrence Visser a mal géré cette fin de première période car il y a eu plusieurs fautes d’affilée non sanctionnées sur Amallah, notamment de la part de Verstraete au piquet de corner, qui a d’ailleurs volé en l’air. Si l’arbitre intervient en amont, Amallah n’est pas énervé comme on le voit, et sans doute que rien ne se passe… Maintenant, même si cette mauvaise gestion met le feu aux poudres, elle ne justifie évidemment pas que des joueurs pètent ensuite les plombs… »