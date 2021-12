Etats-Unis: quarante tornades sèment la dévastation dans le Midwest

Comment résister à une telle puissance destructrice ? Comment se mettre à l’abri lorsque les éléments déchaînés arrachent tout sur leur passage ? Ces questions obsèdent les habitants du Midwest depuis toujours. Vendredi soir, à la tombée de la nuit, l’injonction habituelle des services météorologiques – « shelter in place (restez chez vous et abritez-vous) » – n’a pas servi, pas plus que les plaques en balsa et en contreplaqué, dérisoires renforts face à la tempête annoncée. Celle-ci a surgi d’un coup et tout dévasté dans un couloir de 300 kilomètres, depuis le sud-ouest et le Missouri jusque dans le Kentucky, en passant par l’Illinois, le Tennessee, l’Arkansas et le Mississippi.