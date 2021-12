Grand Baromètre: les Belges vaccinés approuvent l’idée de limiter les libertés des non-vaccinés Selon notre Grand Baromètre Le Soir-RTL Info-Ipsos-VTM- Het Laatste Nieuws, moins d’un quart de la population est opposée à la possibilité d’interdire certains lieux aux personnes qui ne sont pas vaccinées contre le covid.

Pour 68% des répondants, l’accès aux lieux publics doit être limité pour les personnes non vaccinées. - Photo News.

Journaliste au service Politique Par Maxime Biermé Publié le 12/12/2021 à 19:00 Temps de lecture: 2 min

L’annonce début novembre d’un « confinement des non-vaccinés » en Autriche avait fait le tour du monde. Au final, toute la population a dû rester chez elle en mode « lockdown » à cause de la saturation des hôpitaux. Mais ce lundi, les Autrichiens peuvent recommencer à vivre presque normalement, à l’exception notable des non-vaccinés contre le coronavirus. Cette mesure radicale est justifiée par les autorités locales par le taux de vaccination trop faible de la population. On constate toutefois une envolée des chiffres des piqûres, probablement grâce à cette menace d’interdiction de sortir sauf pour faire ses courses, du sport et des tâches essentielles quand on n’est pas vacciné.

La Belgique, bien meilleure élève au niveau du taux de vaccination, n’a jamais dû envisager cette mesure. Elle n’aurait pourtant a priori pas fortement choqué, du moins si l’on se fie aux réponses exprimées par le panel composant notre Grand Baromètre Le Soir -RTL Info-Ipsos-VTM- Het Laatste Nieuws.

Dans le détail, 68 % des répondants disent qu'ils sont pour la limitation des libertés comme l'accès aux lieux publics à des personnes qui ne sont pas vaccinées contre le covid. Ce pourcentage est un peu plus élevé en Flandre, Région de loin la mieux vaccinée du pays, que côté francophone, même si l'écart est relativement faible. On notera que les jeunes sont beaucoup moins convaincus que les plus de 55 ans, ce qui est assez logique puisque c'est chez les 18-35 ans qu'on observe le plus faible taux de vaccination.