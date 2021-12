Luka Elsner après la victoire du Standard à l’Antwerp: «Pour une fois, les éléments sont allés un peu en notre faveur…»

Mené au score par le Great Old à quelques minutes du terme, le Standard est parvenu à arracher les trois points dans les derniers instants de la rencontre, grâce à des réalisations de Mehdi Carcela et Jackson Muleka. Trois points qui font un bien fou aux Liégeois, et qui leur permettent de se donner un peu d’air dans le bas de classement.

De véritables montagnes russes émotionnelles dont le tacticien franco-slovène se serait bien passé… « Il est vrai que je n’avais pas forcément envie de passer par autant d’émotions dans cette rencontre », explique Luka Elsner. « On a livré une première mi-temps de bonne facture, et on aurait mérité de passer devant au score. Malheureusement, comme souvent, ça ne s’est pas passé comme ça. Je pense que notre deuxième mi-temps doit nous donner énormément d’humilité. On a réussi à remettre de la folie et de l’imprévisibilité dans notre jeu dans les cinq dernières minutes de la rencontre, ce qui est une bonne chose, vu que cela nous a permis de gagner. Mais quand on regarde les 40 minutes avant cela, dans notre gestion et notre manière de laisser revenir au score un adversaire en infériorité numérique, cela doit nous donner un peu d’humilité. On s’est mis en difficulté tout seul, notamment avec des pertes de balles sur des passes à cinq mètres, face à un adversaire qui ne nous presse même pas. Quand je vois les prestations à certains postes, à certains moments de la rencontre, c’est très insuffisant pour le Standard. Il va donc falloir revoir ça et travailler cette gestion, qui n’a pas été bonne du tout. »