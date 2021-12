Collins Fai ne veut pas s’emballer au Standard: «Tout n’est pas encore rose...»

Impliqué dans le deuxième but du Standard, Collins Fai avait le sourire des grands jours. « On n’avait pas le choix, il fallait gagner de n’importe quelle manière pour nous relancer en championnat », dit-il. « On avait la tête dans l’eau. Il fallait s’en sortir et reprendre confiance ».

Rien, pourtant, n’a été facile alors que le Standard a évolué durant toute la deuxième mi-temps en supériorité numérique. « Pourquoi cela a-t-il été plus compliqué alors que l’Antwerp était à onze? On s’est nous aussi posé la question. C’est mental. On devait faire plus. Le dire, c’est bien, mais le faire c’est autre chose... »