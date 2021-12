La réforme de la fiscalité automobile wallonne entre dans le vif du débat

La proposition du ministre Henry vise à taxer davantage les véhicules les plus lourds et les plus polluants. Il se défend de cibler tous les SUV.

Ce n’est pas une chasse aux SUV ». Au cabinet du ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), on essayait d’éteindre ce week-end le feu allumé par certaines fédérations professionnelles automobiles suite à la fuite dans la presse d’une note d’intention du ministre visant à réformer la fiscalité automobile en Wallonie. Conformément à la Déclaration de politique régionale qui prévoit « d’encourager l’achat de voitures moins puissantes et moins lourdes, donc moins polluantes », la proposition de Philippe Henry – qui commence seulement à faire l’objet de discussions en intercabinets – vise à remplacer la méthode actuelle de calcul de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe de circulation (annuelle) basé sur les chevaux fiscaux par une méthode basée sur les émissions CO2 et la masse/puissance.