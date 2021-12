Standard: trois minutes pour passer de l’enfer au paradis

Au sortir d’une semaine très tendue, marquée par de larges dissensions nées entre supporters et direction, le Standard a remporté dimanche après-midi sa première victoire au Bosuil depuis le retour de l’Antwerp parmi l’élite, en 2017. Luka Elsner, son entraîneur, a fait mieux encore, en fêtant son deuxième succès de la saison à Deurne, un peu plus de quatre mois après celui décroché lorsqu’il était à la tête de Courtrai (0-1). Cette sixième victoire en championnat, la première de la saison signée face à un club du top et en inscrivant trois buts, l’équipe liégeoise l’a obtenue en s’imposant à l’issue d’une rencontre très hachée, au scénario complètement fou et improbable, susceptible de le booster à l’heure de boucler un fin d’année qui la verra affronter le Beerschot, Louvain et Zulte Waregem, trois équipes plus mal classées qu’elle.

1 Trois bagarres générales et trois cartes rouges