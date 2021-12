Formule 1: une saison de folie, jusqu’au dernier tour

Dingue, lunaire, surréaliste, ébouriffant, dérangeant, haletant ! On avait déjà pas mal puisé dans la liste des superlatifs au gré d’une saison de Formule 1 passionnante à plus d’un titre. Et plus encore avant de rejoindre Abou Dhabi, théâtre du 22e et dernier Grand Prix de la saison la plus longue de l’histoire, rehaussé d’une affiche au sommet de laquelle trônaient deux candidats au titre à égalité de points ! Jusqu’au bout, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont offert un spectacle qui fera date dans l’histoire de la F1. Jusqu’au tout dernier tour de course même, quand à la faveur d’une intervention de la voiture de sécurité, désormais contestée par Mercedes qui a déposé réclamation après l’arrivée du Grand Prix, les deux hommes ont été ramenés côte à côte pour un ultime duel joué sur un tour et achevé par la victoire de Max Verstappen au prix d’un dépassement osé, un de plus !