Grand Baromètre: les Belges rejettent la sortie immédiate du nucléaire

Le gouvernement fédéral poursuivra cette semaine ses discussions autour de la sortie du nucléaire, légalement prévue en 2025, et que ce gouvernement a décidé d’appliquer si les prix et la sécurité d’approvisionnement demeurent sous contrôle. Une suite de rapports globalement rassurants à ce sujet fait actuellement pencher la balance vers une sortie. Du point de vue politique, il ne reste plus que le MR pour s’opposer à cette perspective, position encore répétée ce dimanche par son président, Georges-Louis Bouchez.

Mais qu’en pensent les citoyens ? Notre Grand Baromètre a pris le pouls de l’opinion, et force est de constater qu’il ne bat pas pour la sortie, option privilégiée par le gouvernement. Nous avons soumis les différents scénarios possibles à notre échantillon représentatif, et la sortie immédiate ne recueille que 15 % des suffrages. Avec des différences régionales. Les Flamands sont les plus sceptiques (13 %) devant les Wallons (18 %) et les Bruxellois (24 %).