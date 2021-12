Grand Baromètre: toujours plus de Belges favorables à la vaccination obligatoire pour tous

C’est une croissance spectaculaire. En moins d’un an, la possibilité d’imposer la vaccination contre le coronavirus à toute la population est passée d’une idée totalement théorique, rejetée par la majorité des Belges, à une possible réalité pour 2022. On revient pourtant de loin puisque même en juin, alors que la campagne de vaccination battait son plein, on atteignait à peine les 50 % d’opinions favorables.

Entre-temps, la Belgique a intégré le top des meilleurs élèves au classement mondial de la vaccination. Presque toute la population adulte est vaccinée, même si l’on constate encore des poches de résistances dans quelques grandes villes et quartiers, surtout à Bruxelles.