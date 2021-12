Grand Baromètre: 50% des Belges favorables à la vaccination des enfants

Selon notre Grand Baromètre Le Soir-RTL Info-Ipsos-VTM- Het Laatste Nieuws, c’est en Flandre qu’il y a de plus de convaincus par la vaccination infantile, tandis que les parents concernés y sont pour moitié opposés.

A quelques jours de la décision des ministres de la Santé d’autoriser l’administration du vaccin pédiatrique Pfizer aux enfants de 5 à 11 ans, notre sondage indique que la population est encore hésitante sur le sujet. Si 50 % des Belges s’y montrent d’ores et déjà favorables, 27 % y sont opposés. Avec des disparités très importantes au niveau régional. Sans surprise c’est en Flandre qu’on compte le plus de convaincus de la vaccination des enfants : 57 % contre 40 % des Wallons. A Bruxelles, on compte autant de convaincus que d’opposants. (41 %).

D’un point de vue politique, on note de nouveau une fracture Nord-Sud puisque côté flamand, les électeurs des 7 grands partis sont majoritairement favorables à cette vaccination avec en tête Vooruit et le CD&V (64 %) suivi de la N-VA (62 %). Les électeurs du Vlaams Belang sont les plus nombreux à y être opposés (34 %).