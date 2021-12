Grand Baromètre: près de 9 vaccinés sur 10 convaincus par la troisième dose

La campagne de vaccination de rappel, entamée en septembre et lancée depuis 15 jours pour l’ensemble de la population de plus de 18 ans, devrait se dérouler sans encombre si l’on en croit notre sondage. En effet, près de 9 Belges vaccinés sur 10 iront chercher leur 3e dose (ou 2e lorsqu’on a été vacciné avec le Johnson). En réalité, près d’un quart des vaccinés ont déjà reçu ce rappel, et les autres ont bien l’intention de la faire lorsque ce sera le moment.