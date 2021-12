Grand Baromètre: la crise de confiance envers les politiques se confirme

Ce n’est pas une surprise mais elle devrait pousser les représentants politiques à se remettre en question. Les répondants à notre Grand Baromètre sont en effet très sévères dans leur jugement de la manière dont les élus gèrent la crise sanitaire qui dure depuis bientôt deux ans.

Au niveau fédéral, Alexander De Croo et ses ministres n’obtiennent la confiance que de 29 % des sondés. On tombe à un Flamand sur quatre, mais il faut dire que ce gouvernement est déjà minoritaire en Flandre au départ. Côté francophone, en toute logique, la confiance est donc un peu plus importante et on montre jusqu’à 37 % côté bruxellois, même si cela reste au final très, très bas.