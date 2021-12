Bodart et Raskin sont unanimes après les incidents lors de Antwerp-Standard: «Amallah raciste? C’est n’importe quoi!»

« L’exclusion de Seck, c’est du racisme ? Vous êtes fous ou quoi ? », s’insurge Nicolas Raskin. « Selim, ce n’est jamais lui qui peut dire cela. Personne ne peut le dire chez nous. Vous avez vu notre noyau et le nombre de nationalités qu’il recèle ? Jamais personne ne va dire un truc comme cela. Et quand bien même il le dirait contre un adversaire, dans ton équipe tu as les mêmes joueurs. À la mi-temps, on dit que c’est parce qu’il a insulté sa mère, puis on parle de racisme. À un moment donné, même nous, on n’a pas compris ce qu’il s’est passé. »

« Ce que je me suis dit à 2-1 ? », s’interroge Nicolas Raskin. « P… de b… de m… On avait tout en mains. À2-1, on s’est remobilisé et on est sorti en équipe. Oui, je voulais y croire. Dans notre situation, un but suffisait pour repartir. Le but de Mehdi a tout changé, ils avaient pris l’ascendant mental et physique sur nous. Mehdi nous a rendu cet avantage, ce boost a tout changé et on a retrouvé le Standard de la première mi-temps. Après Mehdi, Jackson a fait la différence. Il faut s’en sortir en équipe. Cela passe par des victoires comme cela dans des matches difficiles. Avec toute la merde (sic) qu’on a fait avant, tu remontes ou tu t’enfonces. On nous a poussés dans nos derniers retranchements et on a fait le boulot à Anvers, ce n’est pas négligeable. Après, il n’y a rien de fait. Si on perd le prochain match, cela n’a rien changé. »